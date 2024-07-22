На сході Грузії стався потужний землетрус – відчули навіть у сусідньому Азербайджані

Користувачі соцмереж повідомили, що поштовхи відчувалися й у Тбілісі.

Землетрус магнітудою 4,9 стався у понеділок, 22 липня, опівдні на сході Грузії. Про це повідомляє «NewsGeorgia».

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, підземні поштовхи були зафіксовані о 12:08 за тбіліським часом за 3 км від райцентру Дедоплісцкаро в Кахетії.

Епіцентр землетрусу був на глибині 42 кілометри.

Користувачі соціальних мереж повідомили, що поштовхи відчувалися й у Тбілісі.

У Республіканському центрі сейсмологічної служби Азербайджану зазначили, що землетрус відчувався у прикордонних районах Азербайджану – Агстафінському, Товузькому, Балакенському, Загатальському, Гедабейському районах, а також у місті Гянджа силою 4-3 бали.

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