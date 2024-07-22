На востоке Грузии произошло мощное землетрясение – почувствовали даже в соседнем Азербайджане

Пользователи соцсетей сообщили, что толчки ощущались и в Тбилиси.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник, 22 июля, в полдень на востоке Грузии. Об этом сообщает «NewsGeorgia».

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были зафиксированы в 12:08 по тбилисскому времени в 3 км от райцентра Дедоплисцкаро в Кахетии.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 42 километра.

Пользователи социальных сетей сообщили, что толчки ощущались и в Тбилиси.

В Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана отметили, что землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана – Агстафинском, Тоузском, Балакенском, Загатальском, Гедабейском районах, а также в городе Гянджа силой 4-3 балла.

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