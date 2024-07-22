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Министры иностранных дел ЕС обсудят ответ на «мирные визиты» премьера Венгрии Виктора Орбана

13:54, 22 июля 2024
Также министры обсудят позицию Будапешта по поводу роли ЕС в войне в Украине.
Министры иностранных дел ЕС обсудят ответ на «мирные визиты» премьера Венгрии Виктора Орбана
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Министры иностранных дел Евросоюза оценят, как реагировать на «мирные визиты» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сразу после начала председательства в Совете ЕС поехал в рф и Китай. Об этом сообщает Reuters.

Также должностные лица обсудят позицию Будапешта по поводу роли ЕС в войне в Украине.

«Мы обсудим произошедшее и позицию, которую заняло венгерское правительство», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Среди идей будет бойкот или снижение уровня участия министров в неформальной встрече в Будапеште в конце августа, хотя между странами существуют разногласия по поводу пользы от этого.

Издание добавляет, что некоторые страны-члены хотели бы, чтобы Блок продемонстрировал более жесткую позицию по отношению к Венгрии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Боррель представил для министров внешнюю политику ЕС. По ее словам, «не удивительно, что эгоистические визиты» Орбана вызвали у многих раздражение.

Ранее Президент Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и рф.

Также сообщалось, что Виктор Орбан представил ЕС свой «мирный план» завершения войны в Украине..

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