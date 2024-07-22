В Киевской области мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней дочери: его взяли под стражу

По словам следователей, нетрезвый отец изнасиловал девочку дома.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Установлено, что преступление произошло в одном из сел Бориспольского района. По словам следователей, нетрезвый отец изнасиловал девочку дома.

На следующий день девочка рассказала об изнасиловании маме, которая и обратилась в полицию.

«18 июля около 15:49 в Бориспольское управление полиции Киевщины обратилась мать и сообщила, что ее дочь изнасиловал родной отец.

42-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери», – отметили правоохранители.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту изнасилования и сексуального насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса).

Обидчика задержали и поместили в изолятор временного содержания, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

В настоящее время идет следствие. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.