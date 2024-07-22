На Київщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки: його взяли під варту

За словами слідчих, нетверезий батько зґвалтував дівчинку вдома.

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У Київській області правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки. Про це повідомляє поліція Київщини.

Встановлено, що злочин стався в одному із сіл Бориспільського району. За словами слідчих, нетверезий батько зґвалтував дівчинку вдома.

Наступного дня дівчинка розповіла про зґвалтування мамі, яка і звернулася до поліції.

«18 липня близько 15:49 години до Бориспільського управління поліції Київщини звернулася матір та повідомила, що її доньку зґвалтував рідний батько.

42-річний зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував та вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 15-річної доньки», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування та сексуального насильства (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу).

Кривдника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нині триває слідство. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

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