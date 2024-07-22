Практика судів
  1. У світі

Міністри закордонних справ ЄС обговорять відповідь на «мирні візити» прем'єра Угорщини Віктора Орбана

13:54, 22 липня 2024
Також посадовці обговорять позицію Будапешта щодо ролі ЄС у війні в Україні.
Міністри закордонних справ ЄС обговорять відповідь на «мирні візити» прем'єра Угорщини Віктора Орбана
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністри закордонних справ Євросоюзу оцінять, як реагувати на «мирні візити» прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який одразу після початку головування у Раді ЄС поїхав до рф та Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Також посадовці обговорять позицію Будапешта щодо ролі ЄС у війні в Україні.

«Ми обговоримо те, що сталося, і позицію, яку зайняв угорський уряд», — заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Серед ідей буде бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня, хоча між країнами існують розбіжності щодо користі від цього.

Видання додає, що деякі країни-члени хотіли б, щоб Блок продемонстрував більш жорстку позицію щодо Угорщини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Боррель представив для міністрів зовнішню політику ЄС. За її словами, «не дивно, що егоїстичні візити» Орбана викликали у багатьох роздратування.

Раніше Президент Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та рф.

Також повідомлялося, що Віктор Орбан представив ЄС свій «мирний план» завершення війни в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік не зміг перетнути кордон, бо в електронному реєстрі «Оберіг» були відсутні дані про виключення його з військового обліку – що вирішив суд

Чоловік просив суд зобов`язати ТЦК внести відомості про виключення його з військового обліку до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Якщо засуджений заявляє про те, що він не володіє мовою судочинства, суд має належним чином перевірити потребу в залученні перекладача – Верховний Суд

Можливість обвинуваченого в суді спілкуватися рідною мовою, отримувати копії судових рішень у перекладі на рідну мову або іншу, якою він володіє, а також користуватися послугами перекладача є одними зі складових у реалізації ним своїх прав на захист та розгляд справи незалежним і неупередженим судом.

Зарахувати строк перебування у СІЗО можна лише в межах того самого кримінального провадження, у якому було застосовано попереднє ув’язнення – Верховний Суд

Час перебування у слідчому ізоляторі чи іншому місці попереднього ув’язнення може бути зараховано лише в межах того самого кримінального провадження, у якому до особи було застосовано попереднє ув’язнення.

Кабмін планує закласти у бюджет додатково 500 млрд грн видатків на оборону: на що підуть кошти та звідки їх візьмуть

Незважаючи «діру» в бюджеті у 400-500 млрд грн, пропонується «віднайти» 500 млрд на оборону – де Кабмін пропонує шукати кошти.

Дефолту в Україні не буде – Мінфін повідомив про успішне завершення переговорів з кредиторами

Сергій Марченко повідомив, що вдалося досягти домовленості для уникнення дефолту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва