Міністри закордонних справ ЄС обговорять відповідь на «мирні візити» прем'єра Угорщини Віктора Орбана

Також посадовці обговорять позицію Будапешта щодо ролі ЄС у війні в Україні.

Міністри закордонних справ Євросоюзу оцінять, як реагувати на «мирні візити» прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який одразу після початку головування у Раді ЄС поїхав до рф та Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Також посадовці обговорять позицію Будапешта щодо ролі ЄС у війні в Україні.

«Ми обговоримо те, що сталося, і позицію, яку зайняв угорський уряд», — заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Серед ідей буде бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня, хоча між країнами існують розбіжності щодо користі від цього.

Видання додає, що деякі країни-члени хотіли б, щоб Блок продемонстрував більш жорстку позицію щодо Угорщини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Боррель представив для міністрів зовнішню політику ЄС. За її словами, «не дивно, що егоїстичні візити» Орбана викликали у багатьох роздратування.

Раніше Президент Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та рф.

Також повідомлялося, що Віктор Орбан представив ЄС свій «мирний план» завершення війни в Україні.

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