Спрятал лицо под медицинской маской и угрожал продавцу ножом: в Харькове суд наказал рецидивиста

Злоумышленник перепрыгнул через прилавок, достал из кармана куртки нож и начал угрожать продавщице.

Суд Харькова вынес приговор мужчине, который угрожал продавщице ножом и ограбил магазин. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Так, при поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 35-летнего неоднократно судимого мужчину в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что 17 мая 2024 фигурант зашел в магазин по ул. Шевченко в Харькове, предварительно надев медицинскую маску, чтобы его не смогли распознать. Он потребовал от продавщицы отдать все деньги из кассы. Женщина отказалась.

Злоумышленник перепрыгнул через прилавок, достал из кармана куртки нож и начал угрожать продавщице. В дальнейшем он забрал деньги из кассы и скрылся.

Благодаря скоординированным действиям правоохранителей фигурант был разоблачен.

Приговора он ждал, находясь под стражей. В судебном заседании харьковчанин полностью признал свою вину.

Обвинительный приговор по делу №953/5899/24 вынесен Киевским районным судом г. Харькова. Идет срок на апелляционное обжалование.

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