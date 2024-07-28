Перед автомобілем поліції порушив ПДР: у Києві покарали водія Mercedes-Benz, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Mercedes-Benz, який порушив правила дорожнього руху.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили автівку провели з керманичем профілактичну бесіду, щодо недопущення таких порушень у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.

У поліції нагадали, якщо ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху.

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