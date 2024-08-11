У горах відеокамера ДПСУ зафіксувала клишоногого любителя селфі, фото

Гуляючи вздовж державного кордону, звір зазирнув у прихований гаджет.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На кордоні з Румунією прикордонники зафіксували клишоногого любителя селфі. На відеокамеру ДПСУ потрапив ведмедь.

Як розповідають у Державній прикордонній службі України, встановлена в горах на ділянці відділу «Шибени» камера, піймала в об’єктив хижака. Гуляючи вздовж державного кордону, звір зазирнув у прихований гаджет.

Утім, такі світлини не є рідкісними – дикі хижі тварини регулярно тішать охоронців кордону своїми «портретами». Та це чергове свідчення того, наскільки для громадян є небезпечними самостійні прогулянки в горах, наголошують у ДПСУ.

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