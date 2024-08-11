В горах видеокамера ГПСУ зафиксировала косолапого любителя селфи, фото

Гуляя вдоль государственной границы, зверь заглянул в скрытый гаджет.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На границе с Румынией пограничники зафиксировали косолапого любителя селфи. На видеокамеру ГПСУ попал медведь.

Как рассказывают в Государственной пограничной службе Украины, установленная в горах на участке отдела «Шибены» камера, поймала в объектив хищника. Гуляя вдоль государственной границы, зверь заглянул в скрытый гаджет.

Впрочем, такие фотографии не редки – дикие хищные животные регулярно радуют охранников границы своими «портретами». Но это очередное свидетельство того, насколько для граждан являются опасными самостоятельные прогулки в горах, отмечают в ГПСУ.

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