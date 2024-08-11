В Киеве открылся первый в Украине акустический сквер

Панели построены в тестовом формате и выполнены из фанеры.

Источник фото: Александр Возный

В обустроенном в прошлом году сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого появились акустические панели. Это единственный такой сквер в Украине.

Как сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный, их принцип работы таков — становитесь лицом к одной из панелей и шепотом говорите к собеседнику, который стоит возле другой.

«Не смотря дистанцию ​​между вами почти в 15 метров, вы прекрасно слышите друг друга, хотя и говорите шепотом», - говорит должностное лицо.

Сейчас панели построены в тестовом формате и выполнены из фанеры. А если киевлянам идея акустических панелей в сквере понравится, за меценатские средства будет создана стационарная версия из арт-бетона, отметил Возный.

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