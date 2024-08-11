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У Києва відкрився перший в Україні акустичний сквер

22:29, 11 серпня 2024
Панелі зведені в тестовому форматі і виконані з фанери.
У Києва відкрився перший в Україні акустичний сквер
Джерело фото: Олександр Возний
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В облаштованому в минулому році сквері на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького з’явилися акустичні панелі. Це єдиний такий сквер в Україні.

Як повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний, їхній принцип роботи такий — стаєте обличчям до однієї з панелей і пошепки промовляєте до співрозмовника, який стоїть біля іншої.

«Попре дистанцію між вами у майже 15 метрів, ви чудово чуєте один одного, хоча й говорите пошепки», - каже посадовець.

Зараз панелі зведені в тестовому форматі і виконані з фанери. А якщо киянам ідея акустичних панелей у сквері сподобається, за меценатські кошти буде створена стаціонарна версія — з арт-бетону, зазначив Возний.

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