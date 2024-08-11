Практика судів
  1. У світі

Незаконні GPS-системи заплутують цивільну авіацію – дослідники б’ють на сполох

20:58, 11 серпня 2024
Зростання використання незаконних GPS-систем на 400% загрожує цивільній авіації.
Незаконні GPS-системи заплутують цивільну авіацію – дослідники б’ють на сполох
Джерело фото: varta1
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У липні 2024 року використання незаконних систем GPS, які застосовуються для заплутування повітряних цілей, зросло на 400%, що стало серйозною проблемою для цивільної авіації. Про це повідомляє агентство Reuters.

Системи GPS зазвичай використовуються в зонах збройних конфліктів для відхилення від курсу повітряних цілей, зокрема ракет і безпілотників.

«Ми занадто багато думаємо про GPS як про джерело визначення місцеперебування, але насправді це джерело часу. Ми починаємо бачити повідомлення про те, що годинники на борту літаків під час фальсифікацій починають робити дивні речі», – зазначив засновник британської фірми з кібербезпеки Pen Test Partners Кен Манро під час свого виступу на конференції DEF CON у Лас-Вегасі.

Манро навів приклад нещодавнього інциденту, коли бортовий годинник літака великої західної авіакомпанії несподівано перевівся на роки вперед, що призвело до втрати доступу до зашифрованих цифрових систем зв’язку. За його словами, літак залишався на землі кілька тижнів, поки інженери вручну перезавантажували бортові системи. Манро відмовився назвати авіакомпанію чи конкретний літак.

Раніше в квітні 2024 року авіакомпанія Finnair була змушена тимчасово призупинити польоти до східного естонського міста Тарту через інцидент із підробкою GPS, в якому Таллінн звинуватив росію.

Хоча заплутування літаків за допомогою GPS не призведе до катастрофи, воно може спричинити значну плутанину. Такі інциденти здатні викликати «ефект доміно», коли менші проблеми ведуть до більш серйозних наслідків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

Члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону

У Верховній Раді пропонують розширити повноваження Громадської ради міжнародних експертів та збільшити час на підготовку до співбесід з кандидатами на посади суддів ВАКС.

Матір працівниці митниці купила квартиру за дорученням дочки – Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути її як необґрунтований актив

Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути на користь держави як необґрунтований актив вартість квартири, придбаної матір’ю заступниці начальника відділу митного оформлення митниці.

Набув чинності закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3028 грн – що робити з тими, кого вже судять, і як працює принцип ретроактивності

Вкрав на 3027 грн – штраф до 5100 грн, на 3029 грн – позбавлення волі від 5 до 8 років – 9 серпня набув чинності закон про декриміналізацію крадіжок до 3028 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду