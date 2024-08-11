Незаконні GPS-системи заплутують цивільну авіацію – дослідники б’ють на сполох

Зростання використання незаконних GPS-систем на 400% загрожує цивільній авіації.

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У липні 2024 року використання незаконних систем GPS, які застосовуються для заплутування повітряних цілей, зросло на 400%, що стало серйозною проблемою для цивільної авіації. Про це повідомляє агентство Reuters.

Системи GPS зазвичай використовуються в зонах збройних конфліктів для відхилення від курсу повітряних цілей, зокрема ракет і безпілотників.

«Ми занадто багато думаємо про GPS як про джерело визначення місцеперебування, але насправді це джерело часу. Ми починаємо бачити повідомлення про те, що годинники на борту літаків під час фальсифікацій починають робити дивні речі», – зазначив засновник британської фірми з кібербезпеки Pen Test Partners Кен Манро під час свого виступу на конференції DEF CON у Лас-Вегасі.

Манро навів приклад нещодавнього інциденту, коли бортовий годинник літака великої західної авіакомпанії несподівано перевівся на роки вперед, що призвело до втрати доступу до зашифрованих цифрових систем зв’язку. За його словами, літак залишався на землі кілька тижнів, поки інженери вручну перезавантажували бортові системи. Манро відмовився назвати авіакомпанію чи конкретний літак.

Раніше в квітні 2024 року авіакомпанія Finnair була змушена тимчасово призупинити польоти до східного естонського міста Тарту через інцидент із підробкою GPS, в якому Таллінн звинуватив росію.

Хоча заплутування літаків за допомогою GPS не призведе до катастрофи, воно може спричинити значну плутанину. Такі інциденти здатні викликати «ефект доміно», коли менші проблеми ведуть до більш серйозних наслідків.

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