Лікар не може наполягати на зверненні пацієнта до конкретної лікарні чи лабораторії по е-направленню

Право обирати залишається за пацієнтом.

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Деякі пацієнти впевнені, що лікар, коли видає направлення на консультацію, аналізи чи інструментальні обстеження – видає його до конкретного медичного закладу чи лабораторії. Навіть більше: що направлення має містити назву медичного закладу, в який пацієнт має звернутись по призначену медичну послугу. Однак все це неправда, наголошують у Національній службі здоров'я України.

Так, у НСЗУ зазначають, що в електронному направленні не вказується лікарня, до якої направляють пацієнта.

В е-направленні вказується, в тому числі, окрім іншої інформації:

код та назва медичної послуги;

інформація про медичний заклад, де працює лікар, який створив це направлення;

термін дії е-направлення тощо.

Відтак, лікар не може наполягати на зверненні пацієнта до конкретної лікарні чи лабораторії, наголошують у Нацслужбі здоров'я.

«Якщо пацієнт цікавиться питанням, в якому медичному закладі отримати необхідну медичну послугу, лікар може висловити рекомендацію», - пояснюють громадянам.

Таким чином, право обирати залишається за пацієнтом.

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