Врач не может настаивать на обращении пациента в конкретную больницу или лабораторию по э-направлению

Некоторые пациенты уверены, что врач, когда выдает направление на консультацию, анализы или инструментальные обследования, выдает его в конкретное медицинское учреждение или в лабораторию. Более того, что направление должно содержать название медицинского учреждения, в которое пациент должен обратиться за назначенной медицинской услугой. Однако все это неправда, отмечают в Национальной службе здоровья Украины.
Так, в НСЗУ отмечают, что в электронном направлении не указывается больница, в которую направляют пациента.
В э-направлении указывается, в том числе, кроме другой информации:
Следовательно, врач не может настаивать на обращении пациента в конкретную больницу или лабораторию, отмечают в Нацслужбе здоровья.
«Если пациент интересуется вопросом, в каком медицинском заведении получить необходимую медицинскую услугу, врач может высказать рекомендацию», – объясняют гражданам.
Таким образом, право выбирать остается за пациентом.
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