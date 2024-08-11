Врач не может настаивать на обращении пациента в конкретную больницу или лабораторию по э-направлению

Право выбирать остается за пациентом.

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Некоторые пациенты уверены, что врач, когда выдает направление на консультацию, анализы или инструментальные обследования, выдает его в конкретное медицинское учреждение или в лабораторию. Более того, что направление должно содержать название медицинского учреждения, в которое пациент должен обратиться за назначенной медицинской услугой. Однако все это неправда, отмечают в Национальной службе здоровья Украины.

Так, в НСЗУ отмечают, что в электронном направлении не указывается больница, в которую направляют пациента.

В э-направлении указывается, в том числе, кроме другой информации:

код и название медицинской услуги;

информация о медицинском учреждении, где работает врач, создавший это направление;

срок действия э-направления и т.д.

Следовательно, врач не может настаивать на обращении пациента в конкретную больницу или лабораторию, отмечают в Нацслужбе здоровья.

«Если пациент интересуется вопросом, в каком медицинском заведении получить необходимую медицинскую услугу, врач может высказать рекомендацию», – объясняют гражданам.

Таким образом, право выбирать остается за пациентом.

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