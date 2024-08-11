Что делать, если предоставили случайно данные карты мошенникам, – советы Минюста

17:41, 11 августа 2024
Если вы случайно передали данные платежной карты на подозрительном сайте самое главное - действовать быстро.
Источник фото: cripo.com.ua
Если вы случайно предоставили данные своей платежной карты или доступ к интернет-банкингу на сомнительном сайте, важно не медлить и действовать быстро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
В такой ситуации рекомендуется выполнить следующие шаги:
- Свяжитесь с банком. Используйте номер телефона, указанный на обороте вашей карты, чтобы оперативно связаться с банком и получить необходимую помощь.
- Заблокируйте средства. Попросите банк немедленно заблокировать средства на вашем счете, чтобы предотвратить возможные несанкционированные транзакции.
- Заблокируйте дальнейшие транзакции. Если уже произошло несанкционированное списание средств, требуйте от банка блокировки всех дальнейших транзакций. Также обратитесь в банк-получатель средств с просьбой об их блокировке или возврате.
- Защитите свои учетные записи. Если вы считаете, что мошенники получили доступ к вашей учетной записи в социальных сетях или других сервисах, проверьте все активные сеансы в настройках безопасности и закройте те, которые вам не знакомы или которые размещены в подозрительных местах.
- Действуйте быстро. Реагируйте немедленно, поскольку каждая минута может быть важной для предотвращения финансовых потерь.
- Обратитесь в киберполицию. Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции или сообщите о ситуации по номеру телефона 0 800 505 170.
Своевременные действия могут помочь защитить ваши финансы и предотвратить мошенничество.
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