Что делать, если предоставили случайно данные карты мошенникам, – советы Минюста

Если вы случайно передали данные платежной карты на подозрительном сайте самое главное - действовать быстро.

Источник фото: cripo.com.ua

Если вы случайно предоставили данные своей платежной карты или доступ к интернет-банкингу на сомнительном сайте, важно не медлить и действовать быстро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В такой ситуации рекомендуется выполнить следующие шаги:

Свяжитесь с банком. Используйте номер телефона, указанный на обороте вашей карты, чтобы оперативно связаться с банком и получить необходимую помощь.

Заблокируйте средства. Попросите банк немедленно заблокировать средства на вашем счете, чтобы предотвратить возможные несанкционированные транзакции.

Заблокируйте дальнейшие транзакции. Если уже произошло несанкционированное списание средств, требуйте от банка блокировки всех дальнейших транзакций. Также обратитесь в банк-получатель средств с просьбой об их блокировке или возврате.

Защитите свои учетные записи. Если вы считаете, что мошенники получили доступ к вашей учетной записи в социальных сетях или других сервисах, проверьте все активные сеансы в настройках безопасности и закройте те, которые вам не знакомы или которые размещены в подозрительных местах.

Действуйте быстро. Реагируйте немедленно, поскольку каждая минута может быть важной для предотвращения финансовых потерь.

Обратитесь в киберполицию. Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции или сообщите о ситуации по номеру телефона 0 800 505 170.

Своевременные действия могут помочь защитить ваши финансы и предотвратить мошенничество.

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