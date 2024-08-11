Що робити, якщо надали випадково дані картки шахраям, – поради Мін’юсту

Якщо ви випадково передали дані платіжної картки на підозрілому сайті найголовніше – діяти швидко.

Джерело фото: cripo.com.ua

Якщо ви випадково надали дані своєї платіжної картки або доступ до інтернет-банкінгу на сумнівному сайті, важливо не зволікати і діяти швидко. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

У такій ситуації рекомендується виконати наступні кроки:

Зв’яжіться з банком. Використовуйте номер телефону, зазначений на звороті вашої картки, щоб оперативно зв’язатися з банком і отримати необхідну допомогу.

Заблокуйте кошти. Попросіть банк негайно заблокувати кошти на вашому рахунку, щоб запобігти можливим несанкціонованим транзакціям.

Заблокуйте подальші транзакції. Якщо вже відбулося несанкціоноване списання коштів, вимагайте від банку блокування всіх подальших транзакцій. Також зверніться до банку-отримувача коштів із проханням про їхнє блокування або повернення.

Захистіть свої облікові записи. Якщо ви вважаєте, що шахраї отримали доступ до вашого облікового запису в соціальних мережах або інших сервісах, перевірте всі активні сеанси в налаштуваннях безпеки та закрийте ті, які вам не знайомі або які розміщені в підозрілих місцях.

Дійте швидко. Реагуйте негайно, оскільки кожна хвилина може бути важливою для запобігання фінансовим втратам.

Зверніться до кіберполіції. Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції або повідомте про ситуацію за номером телефону 0 800 505 170.

Своєчасні дії можуть допомогти захистити ваші фінанси і запобігти шахрайству.

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