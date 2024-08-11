Що робити, якщо надали випадково дані картки шахраям, – поради Мін’юсту

17:41, 11 серпня 2024
Якщо ви випадково передали дані платіжної картки на підозрілому сайті найголовніше – діяти швидко.
Джерело фото: cripo.com.ua
Якщо ви випадково надали дані своєї платіжної картки або доступ до інтернет-банкінгу на сумнівному сайті, важливо не зволікати і діяти швидко. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.
У такій ситуації рекомендується виконати наступні кроки:
- Зв’яжіться з банком. Використовуйте номер телефону, зазначений на звороті вашої картки, щоб оперативно зв’язатися з банком і отримати необхідну допомогу.
- Заблокуйте кошти. Попросіть банк негайно заблокувати кошти на вашому рахунку, щоб запобігти можливим несанкціонованим транзакціям.
- Заблокуйте подальші транзакції. Якщо вже відбулося несанкціоноване списання коштів, вимагайте від банку блокування всіх подальших транзакцій. Також зверніться до банку-отримувача коштів із проханням про їхнє блокування або повернення.
- Захистіть свої облікові записи. Якщо ви вважаєте, що шахраї отримали доступ до вашого облікового запису в соціальних мережах або інших сервісах, перевірте всі активні сеанси в налаштуваннях безпеки та закрийте ті, які вам не знайомі або які розміщені в підозрілих місцях.
- Дійте швидко. Реагуйте негайно, оскільки кожна хвилина може бути важливою для запобігання фінансовим втратам.
- Зверніться до кіберполіції. Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції або повідомте про ситуацію за номером телефону 0 800 505 170.
Своєчасні дії можуть допомогти захистити ваші фінанси і запобігти шахрайству.
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