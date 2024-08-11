Практика судів
  1. В Україні

Що робити, якщо надали випадково дані картки шахраям, – поради Мін’юсту

17:41, 11 серпня 2024
Якщо ви випадково передали дані платіжної картки на підозрілому сайті найголовніше – діяти швидко.
Що робити, якщо надали випадково дані картки шахраям, – поради Мін’юсту
Джерело фото: cripo.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо ви випадково надали дані своєї платіжної картки або доступ до інтернет-банкінгу на сумнівному сайті, важливо не зволікати і діяти швидко. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

У такій ситуації рекомендується виконати наступні кроки:

  • Зв’яжіться з банком. Використовуйте номер телефону, зазначений на звороті вашої картки, щоб оперативно зв’язатися з банком і отримати необхідну допомогу.
  • Заблокуйте кошти. Попросіть банк негайно заблокувати кошти на вашому рахунку, щоб запобігти можливим несанкціонованим транзакціям.
  • Заблокуйте подальші транзакції. Якщо вже відбулося несанкціоноване списання коштів, вимагайте від банку блокування всіх подальших транзакцій. Також зверніться до банку-отримувача коштів із проханням про їхнє блокування або повернення.
  • Захистіть свої облікові записи. Якщо ви вважаєте, що шахраї отримали доступ до вашого облікового запису в соціальних мережах або інших сервісах, перевірте всі активні сеанси в налаштуваннях безпеки та закрийте ті, які вам не знайомі або які розміщені в підозрілих місцях.
  • Дійте швидко. Реагуйте негайно, оскільки кожна хвилина може бути важливою для запобігання фінансовим втратам.
  • Зверніться до кіберполіції. Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції або повідомте про ситуацію за номером телефону 0 800 505 170.

Своєчасні дії можуть допомогти захистити ваші фінанси і запобігти шахрайству.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Матір працівниці митниці купила квартиру за дорученням дочки – Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути її як необґрунтований актив

Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути на користь держави як необґрунтований актив вартість квартири, придбаної матір’ю заступниці начальника відділу митного оформлення митниці.

Набув чинності закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3028 грн – що робити з тими, кого вже судять, і як працює принцип ретроактивності

Вкрав на 3027 грн – штраф до 5100 грн, на 3029 грн – позбавлення волі від 5 до 8 років – 9 серпня набув чинності закон про декриміналізацію крадіжок до 3028 грн.

Чоловікам, які подали документи на відстрочку, ТЦК надало її до 12 серпня – чому так вийшло

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаним з виданням Указу Президента про продовження мобілізації потрібно буде знов подавати на розгляд комісії ТЦК заяву.

Верховний Суд відступив від попередніх позицій у справі про право прокурора оскаржити заочне рішення про визнання права на земельний пай

Об’єднана палата Верховного Суду заявила, що апеляційне оскарження заочного рішення прокурором в інтересах держави в особі відповідача має відбуватися без попереднього подання заяви про перегляд заочного рішення до суду, що ухвалив таке рішення.

Систему оцінювання якості роботи прокурорів інтегрують до електронної системи управління персоналом

В прокуратурі запровадять електронну систему управління персоналом – розпорядження Кабміну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду