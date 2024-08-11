Незаконные GPS-системы запутывают гражданскую авиацию – исследователи бьют тревогу

Рост использования незаконных GPS-систем на 400% угрожает гражданской авиации.

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В июле 2024 года использование незаконных систем GPS, которые применяются для запутывания воздушных целей, выросло на 400%, что стало серьезной проблемой для гражданской авиации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Системы GPS обычно используются в зонах вооруженных конфликтов для отклонения от курса воздушных целей, в частности ракет и беспилотников.

«Мы слишком много думаем о GPS как об источнике определения местонахождения, но на самом деле это источник времени. Мы начинаем видеть сообщения о том, что часы на борту самолетов во время фальсификаций начинают делать странные вещи», - отметил основатель британской фирмы по кибербезопасности Pen Test Partners Кен Манро во время своего выступления на конференции DEF CON в Лас-Вегасе.

Манро привел пример недавнего инцидента, когда бортовые часы самолета крупной западной авиакомпании неожиданно перевели на годы вперед, что привело к потере доступа к зашифрованным цифровым системам связи. По его словам, самолет оставался на земле несколько недель, пока инженеры вручную перезагружали бортовые системы. Манро отказался назвать авиакомпанию или конкретный самолет.

Ранее в апреле 2024 года авиакомпания Finnair была вынуждена временно приостановить полеты в восточный эстонский город Тарту из-за инцидента с подделкой GPS, в котором Таллинн обвинил россию.

Хотя запутывание самолетов с помощью GPS не приведет к катастрофе, оно может вызвать значительную путаницу. Такие инциденты способны вызвать «эффект домино», когда меньшие проблемы ведут к более серьезным последствиям.

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