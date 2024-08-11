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Водителей электросамокатов и моноколес предупредили о правилах на дороге – советы от полиции

23:00, 11 августа 2024
Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания.
Водителей электросамокатов и моноколес предупредили о правилах на дороге – советы от полиции
Источник фото: Yiting He / Unsplash
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Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице. В Патрульной полиции Украины призвали во время пользования персональным электротранспортом помнить об основных правилах безопасности.

Управление персональным электротранспортом не требует наличия удостоверения водителя, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.

В полиции рассказали о нескольких основных советах:

  • изучите и неукоснительно соблюдайте ПДД. Если вы выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте по правилам для велосипедистов;
  • надевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травмирования, одевайте шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки;
  • обращайте внимание на дорожное покрытие. От его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте лужи, под ними могут прятаться ямы;
  • держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного покрытия влияет на длину тормозного пути;
  • будьте заметны. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы;
  • помните, что управлять любым транспортом под действием алкоголя или наркотических средств – запрещено!

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