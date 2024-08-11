Водіїв електросамокатів та моноколес попередили про правила на дорозі – поради від поліції

Керування персональним електротранспортом не потребує наявності посвідчення водія, але вимагає уваги.

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Літо у розпалі, тож гіроскутери, гіроборди, сігвеї, моноколеса та електросамокати можна побачити ледь не на кожній вулиці. Тож у Патрульній поліції України закликали під користування персональним електротранспортом пам'ятати про основні правила безпеки.

Керування персональним електротранспортом не потребує наявності посвідчення водія, але вимагає уваги, адже правила дорожнього руху є обов'язковими для всіх учасників дорожнього руху.

У поліції розповіли про кілька основних порад:

вивчіть та неухильно дотримуйтеся ПДР. Якщо ви виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів;

одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травмування одягайте шолом, наколінники, налокітники і захисні рукавички;

звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте калюжі, під ними можуть ховатися ями;

тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливає на довжину гальмівного шляху;

будьте помітними. Одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбиваючі елементи;

пам'ятайте, що керувати будь-яким транспортом під дією алкоголю чи наркотичних засобів — заборонено!

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