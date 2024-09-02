Надання відстрочки від військового обліку студентам, які виїхали за кордон з території активних бойових дій, – у Мінреінтеграції вказали на проблему

Під питанням опинилися громадяни, які виїхали за кордон з населених пунктів, що на момент виїзду не належали до територій активних бойових дій.

Джерело фото: Depositphotos

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд відтермінував подання при зарахуванні на навчання військово-облікових документів для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон. Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану.

На засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук наголосили, що при зарахуванні до закладу освіти відстрочка від військового обліку має надаватися незалежно від дати виїзду особи з території активних бойових дій за кордон.

Як зазначили у Мінреінтеграції, у ході засідання представник МОН доповідав про стан виконання пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487.

Так, 9 липня 2024 року Уряд ухвалив зміни до пункту 34 Порядку. Згідно з ними, в умовах воєнного стану зарахування на навчання до закладів освіти громадян, які підлягають військовому обліку та перебувають на ТОТ або вибули з ТОТ та територій активних бойових дій за кордон, здійснюється з відстроченням взяття їх на військовий облік.

МОН надало методичні рекомендації для закладів вищої і фахової передвищої освіти щодо виконання пункту 34 Порядку. Однак під питанням опинилися громадяни, які виїхали за кордон з населених пунктів, що на момент виїзду не належали до територій активних бойових дій.

«Ці зміни повинні стосуватися всіх громадян, незалежно від того, коли саме вони виїхали. Головна вимога — щоб населений пункт належав до територій активних бойових дій на момент звернення громадянина», — наголосила очільниця Мінреінтеграцїі.

Відтак, МОН доручили доопрацювати цей аспект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.