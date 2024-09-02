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Предоставление отсрочки от военного учета студентам, выехавшим за границу с территории активных боевых действий, – в Минреинтеграции указали на проблему

12:47, 2 сентября 2024
Под вопросом оказались граждане, выехавшие за границу из населенных пунктов, которые на момент выезда не относились к территориям активных боевых действий.
Предоставление отсрочки от военного учета студентам, выехавшим за границу с территории активных боевых действий, – в Минреинтеграции указали на проблему
Источник фото: Depositphotos
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство отсрочило подачу при зачислении на обучение военно-учетных документов для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также лиц, выехавших из этих территорий и территорий активных боевых действий за границу. Таким гражданам следует подать военно-учетные документы по месту обучения в семидневный срок после окончания военного положения.

На заседании Координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук подчеркнули, что при зачислении в заведение образования отсрочка от военного учета должна предоставляться независимо от даты выезда лица с территории активных боевых действий за границу.

Как отметили в Минреинтеграции, в ходе заседания представитель МОН докладывал о состоянии выполнения пункта 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 № 1487.

Так, 9 июля 2024 года Правительство приняло изменения в пункт 34 Порядка. Согласно ему, в условиях военного положения зачисление на обучение в заведения образования граждан, которые подлежат военному учету и состоят на ВОТ или выбыли из ВОТ и территорий активных боевых действий за границу, осуществляется с отсрочкой взятия их на военный учет.

МОН предоставило методические рекомендации для учреждений высшего и профессионального предвысшего образования по выполнению пункта 34 Порядка. Однако под вопросом оказались граждане, которые выехали за границу из населенных пунктов, что на момент выезда не относились к территориям активных боевых действий.

«Эти изменения должны касаться всех граждан, независимо от того, когда именно они уехали. Главное требование — чтобы населенный пункт принадлежал к территориям активных боевых действий на момент обращения гражданина», — подчеркнула глава Минреинтеграции.

Таким образом, МОН поручили доработать этот аспект.

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