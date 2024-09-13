Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві, фото та відео

Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський подякував Джонсону за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Він наголосив, що українці вміють бути вдячними.

В Офісі Президента також поінформували, що під час зустрічі Зеленський і Джонсон обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.

Фото: president.gov.ua

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