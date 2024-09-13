Конституційний Суд Латвії: історія створення, повноваження та роль у системі конституційних органів — онлайн-лекція

Під час лекції суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки Яніс Нейманіс розповів про етапи розвитку конституційного контролю в Латвійській Республіці, окреслив ключові повноваження цього органу та його значення в системі конституційної юстиції.

12 вересня в межах проєкту Конституційного Суду України та Національної школи суддів України, а також спільного проєкту Ради Європи та Конституційного Суду України «Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні» відбувся просвітницький захід на тему «Конституційний Суд Латвійської Республіки: історія створення, повноваження та роль у системі конституційних органів». Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

У заході взяли участь судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Галина Юровська, працівники Суду, а також адвокати, судді України, представники Національної школи суддів України, наукових установ і закладів вищої освіти.

Під час лекції суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки Яніс Нейманіс розповів про етапи розвитку конституційного контролю в Латвійській Республіці, окреслив ключові повноваження цього органу та його значення в системі конституційної юстиції. Він наголосив, що Конституційний Суд Латвійської Республіки відіграє важливу роль у захисті конституційних прав і свобод громадян та забезпеченні верховенства права в державі.

Судді Конституційного Суду України висловили щиру вдячність за змістовний виступ, а також за можливість обміну досвідом. За словами суддів, обмін думками з латвійськими колегами надає можливість не лише детально ознайомитися з особливостями функціонування органу конституційного контролю Латвійської Республіки, але й глибше усвідомити ті виклики, з якими стикаються органи конституційного контролю в Європі загалом. Це, зокрема, питання забезпечення верховенства права, захисту конституційних прав і свобод громадян, а також утвердження правової держави в умовах сучасних глобальних викликів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.