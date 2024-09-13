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Сейм Польщі скасував суперечливу реформу Конституційного суду, яку критикував ЄС

19:31, 13 вересня 2024
Ухвалені поправки передбачають нову процедуру обрання суддів Конституційного трибуналу Польщі та інші аспекти.
Сейм Польщі скасував суперечливу реформу Конституційного суду, яку критикував ЄС
Фото: hfhr.pl
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У п’ятницю, 13 вересня, Польський Сейм ухвалив поправки до законодавства, покликані скасувати запроваджені попередньою владою «Права і справедливості» зміни до Конституційного трибуналу, які були розкритиковані Євросоюзом, передає RMF FM.

Як пише видання, ухвалені поправки передбачають, серед іншого, нову процедуру обрання суддів Конституційного трибуналу: їх повинні підтримати три п’яті польських парламентарів, а не абсолютна більшість, що збільшує вагу опозиції в процесі.

Кандидати в судді Конституційного трибуналу Польщі також не можуть протягом попередніх 4 років бути депутатами, сенаторами, членами Європарламенту, уряду або політичної партії.

Інші пункти стосуються перехідних положень, які скасовують чинні – ухвалені за правління «Права і справедливості» – закони, що стосуються функціонування Трибуналу.

Разом із ухваленою в березні постановою затверджені законодавчі положення становлять пакет комплексної реформи Конституційного трибуналу, який вніс чинний уряд Дональда Туска.

Зазначається, ухвалені закони ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда, який час від часу конфліктує з нинішнім урядом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про численні порушення незалежності суддів у Польщі.

29 лютого 2024 року Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Польща не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.

А 6 травня Європейська комісія повідомила, що завершила аналіз ситуації з верховенством права в Польщі і вважає, що більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права в розумінні статті 7(1) Договору про ЄС.

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