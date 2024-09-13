Кабмін зробив крок для підвищення ефективності управління державним внутрішнім боргом

Постанова прийнята з метою імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки та дозволяє Мінфіну здійснювати switch-операції.

Фото: kmu.gov.ua

13 вересня Кабмін прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80» для підвищення ефективності управління державним внутрішнім боргом. Про це повідомив офіційний сайт Мінфіну.

Постанова прийнята з метою імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки та дозволяє Мінфіну здійснювати switch-операції – активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу.

Таке покращення підходів в проведенні аукціонів давно обговорювалося з учасниками ринку і дасть можливість власникам ОВДП обмінювати менш ліквідні облігації та облігації з коротким терміном до погашення на нові облігації, що розміщуються на регулярних аукціонах.

Імплементація зазначених змін дасть можливість Міністерству фінансів гнучкіше підходити до управління ліквідністю шляхом проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій.

«У рамках нашої стратегії розвитку внутрішнього ринку державних облігацій та створення активних інструментів управління державним боргом ми раді оголосити про запуск можливості проведення switch-операцій — обміну облігацій ОВДП. Це нововведення дозволить здійснювати реінвестування погашень набагато ефективніше, що, в свою чергу, сприятиме згладжуванню графіка погашень. Тепер український внутрішній ринок облігацій матиме доступ до інструменту, який вже давно використовується в аналогічних ринках інших країн», – зазначив Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

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