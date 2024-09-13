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Microsoft хоче вдосконалити Windows, щоб не повторився CrowdStrike

21:06, 13 вересня 2024
Компанія хоче запобігти повторенню ситуації з CrowdStrike, яка спричинила збій у роботі понад 8,5 мільйонів комп’ютерів.
Microsoft хоче вдосконалити Windows, щоб не повторився CrowdStrike
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Компанія Microsoft готує нові безпекові засоби для 11 версії Windows, які дозволять постачальникам засобів безпеки працювати поза ядром системи, передає The Verge.

Наразі у компанії працюють над новим функціоналом, який дозволить запобігти повторенню ситуації з CrowdStrike, яка спричинила збій у роботі понад 8,5 мільйонів комп’ютерів по всьому світу.

«Як наші клієнти, так і партнери екосистеми звернулися до корпорації Microsoft з проханням надати додаткові можливості безпеки поза режимом ядра, які, разом із безпечними методами розгортання, можуть бути використані для створення високодоступних рішень безпеки», – заявив віцепрезидент із корпоративної безпеки та безпеки операційних систем у Microsoft Девід Вестон.

Проте техногігант напряму не говорить, що обмежить доступ до ядра для постачальників безпеки. Компанії під час саміту обговорили потреби у продуктивності та виклики для роботи поза режимом ядра, а також необхідність захисту від несанкціонованого доступу для продуктів безпеки та вимоги до датчиків безпеки.

Нагадаємо, у ЄС банки та страхові компанії стикаються з новими жорсткими стандартами кібербезпеки.

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