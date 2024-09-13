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Microsoft хочет усовершенствовать Windows, чтобы не повторился CrowdStrike

21:06, 13 сентября 2024
Компания хочет предотвратить повторение ситуации с CrowdStrike, которая вызвала сбой в работе более 8,5 миллионов компьютеров.
Microsoft хочет усовершенствовать Windows, чтобы не повторился CrowdStrike
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Компания Microsoft готовит новые средства безопасности для 11 версии Windows, которые позволят поставщикам средств безопасности работать вне ядра системы, передает The Verge.

Сейчас в компании работают над новым функционалом, который позволит предотвратить повторение ситуации с CrowdStrike, которая вызвала сбой в работе более 8,5 миллионов компьютеров по всему миру.

«Как наши клиенты, так и партнеры экосистемы обратились к корпорации Microsoft с просьбой предоставить дополнительные возможности безопасности вне режима ядра, которые вместе с безопасными методами развертывания могут быть использованы для создания высокодоступных решений безопасности», – заявил вице-президент по корпоративной безопасности и безопасности операционных систем в Microsoft Дэвид Вестон.

Однако техногигант напрямую не говорит, что ограничит доступ к ядру для поставщиков безопасности. Компании на саммите обсудили потребности в производительности и вызовы для работы вне режима ядра, а также необходимость защиты от несанкционированного доступа для продуктов безопасности и требования к датчикам безопасности.

Напомним, в ЕС банки и страховые компании сталкиваются с новыми жесткими стандартами кибербезопасности.

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