Microsoft хочет усовершенствовать Windows, чтобы не повторился CrowdStrike

Компания хочет предотвратить повторение ситуации с CrowdStrike, которая вызвала сбой в работе более 8,5 миллионов компьютеров.

Компания Microsoft готовит новые средства безопасности для 11 версии Windows, которые позволят поставщикам средств безопасности работать вне ядра системы, передает The Verge.

Сейчас в компании работают над новым функционалом, который позволит предотвратить повторение ситуации с CrowdStrike, которая вызвала сбой в работе более 8,5 миллионов компьютеров по всему миру.

«Как наши клиенты, так и партнеры экосистемы обратились к корпорации Microsoft с просьбой предоставить дополнительные возможности безопасности вне режима ядра, которые вместе с безопасными методами развертывания могут быть использованы для создания высокодоступных решений безопасности», – заявил вице-президент по корпоративной безопасности и безопасности операционных систем в Microsoft Дэвид Вестон.

Однако техногигант напрямую не говорит, что ограничит доступ к ядру для поставщиков безопасности. Компании на саммите обсудили потребности в производительности и вызовы для работы вне режима ядра, а также необходимость защиты от несанкционированного доступа для продуктов безопасности и требования к датчикам безопасности.

Напомним, в ЕС банки и страховые компании сталкиваются с новыми жесткими стандартами кибербезопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.