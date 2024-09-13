В Киеве будут судить чиновника и его подельников из ТЦК, которые помогали мужчинам избежать мобилизации

Злоумышленники изготовляли фиктивные документы.

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства и направило в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и его сообщников, которые организовывали схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщил официальный сайт ГБР

Чиновник также с начала широкомасштабной агрессии россии занимал руководящий пост в Киевской городской военной администрации. Он в сговоре с начальником Территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Киева и в.и.о. председателя военно-врачебной комиссии этого же района оформлял фиктивные документы о непригодности к военной службе желающим избежать мобилизации.

«Услуга стоила 10 тыс. долларов США с человека.

Досудебное расследование задокументировало получение сообщниками 30 тыс. долларов США от трех человек, а также изготовление фиктивных документов на других военнообязанных, - заявили в ГБР.

Фигуранты уголовного производства подозреваются в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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