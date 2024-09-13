Все пункты плана победы Украины зависят от решения Байдена, а не путина — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что план, о котором расскажет президенту Джо Байдену, укрепит Украину, ВСУ и граждан.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все пункты плана победы Украины, которые он представит американскому президенту Джо Байдену и кандидатам в президенты США, зависят от решения Байдена, а не российского диктатора владимира путина. Об этом Глава государства сказал в интервью американскому журналисту Фариду Закарии на Ялтинской Европейской стратегии (YES).

«Я не уверен, что могу поделиться с вами всеми деталями... Но, конечно, это стратегический план... Поэтому этот план, о котором я расскажу президенту Байдену (...) укрепит Украину, наших солдат и граждан. Это очень важные вещи. В нем не так много пунктов... И все эти пункты зависят от решения Байдена. Не путина», - сказал Зеленский

Украинский лидер отметил, что намерен представить план победы Украины президенту США Джо Байдену в сентябре.

Зеленский считает, что план может помочь, но не дает 100% гарантии. Еще он заявил, что планирует раскрыть план кандидатам в президенты США Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Ранее Зеленский обсудил вопрос дальнобойных ударов по рф с экс-госсекретарем США Помпео.

Напомним, Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.

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