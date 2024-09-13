Зеленский обсудил вопрос дальнобойных ударов по рф с экс-госсекретарем США Помпео

Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в разрешении на применение дальнобойного оружия по территории россии.

Фото: president.gov.ua

В пятницу, 13 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Зеленский поблагодарил Администрацию Президента Соединенных Штатов, Конгресс и весь американский народ за беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украины.

«Благодаря поддержке США и помощи в укреплении международной коалиции, мы достигаем успехов на поле боя. Но нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум ясно это понимает и соответствующее решение будет принято», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил важность увеличения военной помощи и совместного развития оборонных технологий, а также усиления санкционного давления на россию и ее союзников – Иран и Северную Корею.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

Ранее Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.

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