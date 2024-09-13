Зеленский обсудил вопрос дальнобойных ударов по рф с экс-госсекретарем США Помпео

В пятницу, 13 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.
Зеленский поблагодарил Администрацию Президента Соединенных Штатов, Конгресс и весь американский народ за беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украины.
«Благодаря поддержке США и помощи в укреплении международной коалиции, мы достигаем успехов на поле боя. Но нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум ясно это понимает и соответствующее решение будет принято», – сказал Владимир Зеленский.
Он отметил важность увеличения военной помощи и совместного развития оборонных технологий, а также усиления санкционного давления на россию и ее союзников – Иран и Северную Корею.
В ходе встречи стороны обсудили реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.
Ранее Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.
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