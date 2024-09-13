Зеленський обговорив питання далекобійних ударів по рф з ексдержсекретарем США Помпео

Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує дозволу на застосування далекобійної зброї по території рф.

Фото: president.gov.ua

У п’ятницю, 13 вересня, Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Зеленський подякував Адміністрації Президента Сполучених Штатів, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.

«Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Раніше Володимир Зеленський та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.

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