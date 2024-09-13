Владимир Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве, фото и видео

Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский поблагодарил Джонсона за внимание к Украине и поддержку в обеспечении необходимой международной помощи с начала полномасштабного вторжения российских войск.

Он отметил, что украинцы умеют быть благодарны.

В Офисе Президента также сообщили, что во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.

Фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.