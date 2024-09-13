Компания-аудитор из «Большой четверке» проведет аудит деятельности министра обороны и его заместителей

Минобороны проведет функциональный аудит при поддержке компании из «Большой четверки».

Министерство обороны и одна из ведущих международных компаний, входящая в «Большую четверку» аудиторских и консалтинговых фирм, заключили Меморандум о поддержке в проведении функционального аудита. В частности, аудит охватит внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны и его заместителей.

Как сообщают в Минобороны, меморандум подписали глава Министерства Рустем Умеров и руководитель аудиторской компании.

После завершения аудита компания предоставит подробные рекомендации по оптимизации и улучшению рабочих процессов.

«Повышение уровня прозрачности и эффективности работы Министерства обороны является одним из наших приоритетов. Функциональный аудит – важный шаг, который позволит выявить направления для совершенствования и снижения коррупционных рисков. В обеспечении обороноспособности страны компромиссов быть не может», – пояснил Рустем Умеров.

В список аудиторских и консалтинговых фирм «Большой четверки» входят PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Ernst & Young и KPMG.

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