Компанія-аудитор із «Великої четвірки» проведе аудит діяльності міністра оборони та його заступників

Міноборони проведе функціональний аудит за підтримки компанії з «Великої четвірки».

Фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони та одна з провідних міжнародних компаній, що входить до «Великої четвірки» аудиторських та консалтингових фірм, уклали Меморандум про підтримку у проведенні функціонального аудиту. Зокрема, аудит охопить внутрішні процеси роботи міністерства, включно з діяльністю міністра оборони та його заступників.

Як повідомляють у Міноборони, меморандум підписали очільник Міністерства Рустем Умєров та керівник аудиторської компанії.

Після завершення аудиту компанія надасть детальні рекомендації щодо оптимізації та покращення робочих процесів.

«Підвищення рівня прозорості та ефективності роботи Міністерства оборони є одним із наших пріоритетів. Функціональний аудит – це важливий крок, який дозволить виявити напрями для вдосконалення та зниження корупційних ризиків. У забезпеченні обороноздатності країни компромісів бути не може», – пояснив Рустем Умєров.

У список аудиторських та консалтингових фірм «Великої четвірки» входять PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Ernst & Young та KPMG.

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