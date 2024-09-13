На Хмельниччині судили домашнього тирана, який знущався над дружиною і вчиняв крадіжки

Чоловік бив та знущався над дружиною і погрожував вигнати її з дому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині 55-річного чоловіка визнано винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень, домашньому насильстві та крадіжках, повідомляє обласна прокуратура.

Його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Встановлено, що чоловік систематично ображав дружину: лаявся, навіть погрожував вигнати з дому. Образами все не закінчувалось – жінка страждала і від побоїв.

Окрім того, засуджений вчинив декілька крадіжок електродвигунів з території місцевого приватного підприємства.

Його взято під варту в залі суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.