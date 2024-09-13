Українці можуть отримати виплату у розмірі 21 тисяча гривень для купівлі твердого палива

Заяви на отримання грошової допомоги для купівлі твердого палива прийматимуться до 25 вересня.

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Вразливі категорії населення на прифронтових територіях можуть отримати разову грошову допомогу на придбання твердого побутового палива. Як повідомляють у Мінреінтеграції, йдеться про виплату у розмірі 21 тисячі гривень на одне домогосподарство на опалювальний сезон.

Першочергово відповідну допомогу отримають люди, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення. Як пишуть у Мінреінтеграції, йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Для отримання допомоги громадяни мали до 16 вересня подати відповідні заяви до місцевих органів влади. Проте з метою забезпечення належного охоплення населення допомогою заяви прийматимуться до 25 вересня 2024 року.

З алгоритмом отримання фінансової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива можна ознайомитися нижче:

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