Украинцы могут получить выплату в размере 21 тысяча гривен для покупки твердого топлива

Заявления на получение денежной помощи для покупки твердого топлива будут приниматься до 25 сентября.

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Уязвимые категории населения на прифронтовых территориях могут получить разовую денежную помощь на приобретение твердого бытового топлива. Как сообщают в Минреинтеграции, речь идет о выплате в размере 21 тысячи гривен на одно домохозяйство на отопительный сезон.

В первую очередь соответствующую помощь получат люди, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с рф или линии столкновения. Как пишут в Минреинтеграции, речь идет об общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Для получения помощи граждане должны до 16 сентября подать соответствующие заявления в местные органы власти. Однако в целях обеспечения надлежащего охвата населения помощью заявления будут приниматься до 25 сентября 2024 года.

С алгоритмом получения финансовой помощи для приобретения твердого печного бытового топлива можно ознакомиться ниже:

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