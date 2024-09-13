Какой гражданско-правовой договор является форвардным контрактом — разъяснение Гоструда

Форвардный контракт – это гражданско-правовой договор, по которому продавец обязуется в будущем в установленный срок передать базовый актив в собственность покупателя на определенных условиях, а покупатель обязуется принять в установленный срок базовый актив и оплатить его цену, определенную таким договором.

Налоговая служба в Киевской области напоминает, какой гражданско-правовой договор является форвардным контрактом.

В соответствии с пп. 14.1.45.3 НКУ форвардный контракт – это гражданско-правовой договор, по которому продавец обязуется в будущем в установленный срок передать базовый актив в собственность покупателя на определенных условиях, а покупатель обязуется принять в установленный срок базовый актив и оплатить его цену, определенную таким договором. Форвардный контракт производится путем поставки базового актива и его оплаты денежными средствами или проведения между сторонами контракта денежных расчетов без поставки базового актива.

Все условия форварда определяются сторонами контракта при заключении.

Заключения форвардов и их обращение осуществляются вне организатора торговли стандартизированными срочными контрактами.

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