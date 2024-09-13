Какие правила определения ставки турсбора — напоминание налоговой

Налоговики подчеркнули, что базой взыскания сбора является общее количество суток временного размещения в местах проживания.

Налоговая служба в Днепропетровской области напоминает правила определения ставки турсбора.

Туристический сбор – это местный сбор, средства от которого зачисляются в местный бюджет.

Подпунктом 268.3.1 Налогового кодекса установлено, что ставка сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночлега), определенных пп. 268.5.1 НКУ, в размере до 0,5 процента – для внутреннего туризма и до 5 процентов – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, для одного человека за сутки временного размещение.

Согласно пп. 268.4.1 НКУ базой взимания сбора является общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночлега), определенных пп. 268.5.1 НКУ.

Сутки – это период между двумя последовательными расчетными часами, равный 24 часам.

Расчетное время – это час, установленный в месте жительства (ночлеге), при наступлении которого потребитель должен освободить номер (место) в день выезда и после которого осуществляется заселение к месту жительства (ночлегу).

Подпунктом 268.5.1 НКУ определено, что согласно решению сельского, поселкового, городского совета взимание сбора может производиться по временному размещению в таких местах проживания (ночлеге):

а) гостиницы, кемпинги, мотели, общежития для приезжих, хостелы, дома отдыха, туристические базы, горные приюты, лагеря для отдыха, пансионаты и другие заведения гостиничного типа, санаторно-курортные заведения;

б) жилой дом, пристройка к жилому дому, квартира, коттедж, комната, садовый дом, дачный дом, любые другие объекты, используемые для временного проживания (ночлег).

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