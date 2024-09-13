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Які правила визначення ставки турзбору — нагадування податкової

22:18, 13 вересня 2024
Податківці підкреслили, що базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.
Які правила визначення ставки турзбору — нагадування податкової
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Податкова служба у Дніпропетровській області нагадує правила визначення ставки турзбору.

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Підпунктом 268.3.1 Податкового кодексу встановлено, що ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ, у розмірі до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Згідно з пп. 268.4.1 ПКУ базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ.

Доба – це період між двома послідовними розрахунковими годинами, що дорівнює 24 годинам.

Розрахункова година – це година, встановлена у місці проживання (ночівлі), при настанні якої споживач повинен звільнити номер (місце) у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання (ночівлі).

Підпунктом 268.5.1 ПКУ визначено, що згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

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