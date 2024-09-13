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Володимир Зеленський дорікнув партнерам, що поки тільки Білорусь відзначилася в збитті російських «шахедів»

16:28, 13 вересня 2024
Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу те, що союзники збивають ракети і безпілотники в небі Близького Сходу, проте досі не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття російських цілей у небі України.
Володимир Зеленський дорікнув партнерам, що поки тільки Білорусь відзначилася в збитті російських «шахедів»
Фото: pravda.com
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, проте досі немає аналогічного рішення щодо спільного збиття російських ракет та «шахедів» у небі України. Про це Глава держави сказав на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

«Коли ми чуємо, що в росію прибули нові ракети з Ірану, це те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Нині, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження й застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети й збивають дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських «шахедів» у небі України?» - сказав Зеленський.

Він зазначив, що рішення про спільне збиття немає навіть тоді, коли ракети й дрони спрямовують буквально на територію сусідів України.

«І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, всі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати: «Ми працюємо над цим». Навіть цих слів бояться», - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що «поки що тільки Білорусь відзначилася збиванням російських «шахедів». Зеленський додав, що «не думав, що в такому форматі це буде». Він вважає, що це «просто принизливо». «Принизливо для сильного демократичного світу», - підсумував Президент.

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