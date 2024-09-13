У НАДС пояснили як користуватися дашбордом щодо кількісного складу держслужбовців в Україні

Користувачі можуть налаштовувати відображення даних, вибираючи потрібні параметри.

Як писала «Судово-юридична газета», у НАДС презентували дашборд щодо кількісного складу державних службовців в Україні. Це програмне рішення має дозволили одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі, щоб розуміти кадрові тенденції на державній службі.

У НАДС зауважують, що дашборд має простий та зрозумілий інтерфейс, а динамічна та інтерактивна візуалізація істотно спрощує сприйняття користувачами статистичних відомостей.

Громадянам, які хотіли знати скільки є вакансій та інші дані, у НАДС опублікували коротке відео про те, як користуватися дашбордом.

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