В НАГС объяснили, как пользоваться дашбордом относительно количественного состава госслужащих в Украине

Пользователи могут настроить отображение данных, выбирая нужные параметры.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в НАГС презентовали дашборд по количественному составу государственных служащих в Украине. Это программное решение должно позволять получать и анализировать статистические данные в реальном времени, чтобы понимать кадровые тенденции на государственной службе.

В НАГС отмечают, что у дашборда простой и понятный интерфейс, а динамическая и интерактивная визуализация существенно упрощает восприятие пользователями статистических сведений.

Гражданам, желающим знать сколько есть вакансий и другие данные, в НАГС опубликовали короткое видео о том, как пользоваться дашбордом.

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