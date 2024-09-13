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В Гоструда объяснили, можно ли возложить исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на другого работника, без его согласия

22:00, 13 сентября 2024
Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника допускается только с согласия работника и из издания соответствующего приказа.
В Гоструда объяснили, можно ли возложить исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на другого работника, без его согласия
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, можно ли возложить исполнение обязанностей временно отсутствующего работника на другого работника, без его согласия.

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – это замена работника, отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда работник наряду со своей основной работой исполняет обязанности временно отсутствующего работника.

В соответствии с требованиями статьи 31 Кодекса законов о труде Украины работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором.

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника допускается только с согласия работника и из издания соответствующего приказа.

Таким образом, работодатель не может в одностороннем случае принять решение о возложении исполнения обязанностей временно отсутствующего работника на другого работника, без его согласия.

Однако если в должностной инструкции работника предусмотрено исполнение обязанностей другого работника на время его отсутствия, то такие обязанности относятся к его трудовой функции и выполняются без издания отдельного приказа.

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