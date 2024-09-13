На автодороге Киев – Харьков грузовик стал поперек дороги – движение транспорта затруднено

ДТП произошло на 55 км автодороги в направлении Киева.

В Киевской области на автодороге М-03 Киев – Харьков в направлении столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Как сообщается, ДТП произошло около 15 часов, на 55 км автодороги в направлении Киева.

«На определенном участке – движение транспортных средств затруднено. Патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия», - отмечают полиции.

Водителей просят планировать маршрут своих поездок с учетом данной информации.

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