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На автодорозі Київ – Харків вантажівка стала поперек дороги – рух транспорту ускладнений

16:10, 13 вересня 2024
ДТП сталася на 55 км автодороги у напрямку Києва.
На автодорозі Київ – Харків вантажівка стала поперек дороги – рух транспорту ускладнений
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У Київській області на автодорозі М-03 Київ — Харків у напрямку столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Патрульній поліції України.

Як повідомляється, ДТП сталася близько 15-ї години, на 55 км автодороги у напрямку Києва.

«На визначеній ділянці — рух транспортних засобів ускладнений. Патрульні регулюють дорожній рух та забезпечують охорону місця події», - зауважують у поліції.

Водії просять планувати маршрут своїх поїздок із урахуванням даної інформації.

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