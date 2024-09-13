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У Держпраці пояснили, чи можна покласти виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника, без його на те згоди

22:00, 13 вересня 2024
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника допускається тільки за згодою працівника і на підставі видання відповідного наказу.
У Держпраці пояснили, чи можна покласти виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника, без його на те згоди
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Державна служба з питань праці пояснює, чи можна покласти виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника, без його на те згоди.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника - це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. 

Відповідно до вимог статті 31 Кодексу законів про працю України роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника допускається тільки за згодою працівника і на підставі видання відповідного наказу.

 Таким чином, роботодавець не може в односторонньому випадку прийняти рішення щодо покладання виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника, без його на те згоди. 

Проте, якщо у посадовій інструкції працівника передбачено виконання обов’язків іншого працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до його трудової функції і виконуються без видання окремого наказу.

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