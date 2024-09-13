Владимир Зеленский упрекнул партнеров в том, что пока только Беларусь отметилась в сбитии российских «шахедов»

Владимир Зеленский считает унизительным для демократического мира то, что союзники сбивают ракеты и беспилотники в небе Ближнего Востока, однако до сих пор не принимают аналогичное решение о совместном сбивании российских целей в небе Украины.

Фото: pravda.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, однако до сих пор нет аналогичного решения относительно совместного сбивания российских ракет и «шахедов» в небе Украины. Об этом Глава государства сказал на ХХ встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

«Когда мы слышим, что в россию прибыли новые ракеты из Ирана, это то зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. В настоящее время, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия. Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет, иранских «шахедов» в небе Украины?» – сказал Зеленский.

Он отметил, что решения о совместном сбитии нет даже тогда, когда ракеты и дроны направляют буквально на территорию соседей Украины.

«И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать: «Мы работаем над этим». Даже эти слова боятся», - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что «пока только Беларусь отметилась избиением российских «шахедов». Зеленский добавил, что «не думал, что в таком формате это будет». Он считает, что это «просто унизительно». «Унизительно для сильного демократического мира», - подытожил Президент.

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