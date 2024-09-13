В Хмельницкой области судили домашнего тирана, который издевался над женой и совершал кражи

В Хмельнитчине 55-летний мужчина признан виновным в причинении легких телесных повреждений, домашнем насилии и воровстве, сообщает областная прокуратура.
Он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.
Установлено, что муж систематически обижал жену: ругался, даже угрожал выгнать из дома. Образами все не заканчивалось – женщина страдала и от побоев.
Кроме того, осужденный совершил несколько краж электродвигателей с территории местного частного предприятия.
Он взят под стражу в зале суда.
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